Gazel’in Ölümü Okulu Yasa Boğdu

KOZAN İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI

Adana’nın Kozan ilçesinde, arkadaşının şaka amaçlı itelemesi sonucu öğrenci servisinin altında kalarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Gazel, öğretmen ve öğrencileri derin bir üzüntüye boğdu. Kaza, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Andaç Sokak’ta yer alan Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, okuldan çıkan 5. sınıf öğrencisi olan Gazel Alsheıkm, yanında bulunan bir arkadaşının şaka amacıyla itelemesiyle yere düştü. Bu esnada okuldan hareket eden A.B. (44) yönetimindeki 01 ADL 295 plakalı öğrenci servis minibüsü Gazel’e çarptı. Küçük kız, olay yerinde yaşamını yitirdi.

AİLE, KIZLARINI DEFNEDEREK ÜLKELERİNE DÖNDÜ

Suriye uyruklu olan Gazel’in ailesi, bugün kızlarını defnetmek amacıyla memleketlerine döndü. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri ise Gazel için büyük bir yas tuttu. Gazel’in öğretmenleri ve arkadaşları, onun çalışma azmi ve hoş davranışlarıyla hatırladıkları aktarıldı. Sınıf arkadaşları, Gazel’in anısına fotoğraflarından derledikleri bir video hazırlayarak, sırasına karanfillerin yanında fotoğrafını yerleştirdi. Öğrencilerin bulunduğu sınıfta hüzün ağır basarken, arkadaşları ağlamamak için kendilerini zor tutmakta zorlandılar.