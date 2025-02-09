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Gazeteci Abdurahim Yeşilağaç Vefat Etti

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ABURAHİM YEŞİLAĞAÇ’IN KALP KRİZİ GEÇİRMESİ

Abdurahim Yeşilağaç, Van ve çevresinde birkaç yıl boyunca sürdürdüğü gazetecilik faaliyetleriyle tanınmış bir isimdi. Geçtiğimiz gün beklenmedik bir kalp krizi geçirmesi sonucunda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Yeşilağaç hayata veda etti.

Yeşilağaç’ın vefat haberi, başta ailesi olmak üzere birçok meslektaşını derin bir üzüntüye sürükledi. Kendisi, gazetecilik alanında önemli katkılarda bulunan bir kişilik olarak hatırlanacak.

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