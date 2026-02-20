Gazeteci Alican Uludağ Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sebebiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, Uludağ’ın Ankara’da gerçekleştirilen operasyonda dün akşam gözaltına alındığı belirtildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK

Gözaltına alınan Uludağ, İstanbul’a getirildikten sonra ifadesinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edildi. Hakimlik, Uludağ’ın tutuklanmasına karar verdi.