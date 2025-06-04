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Gazeteci G. Özbek, Ankara’da kalp krizi

GAZETECİ GÖKHAN ÖZBEK’İN ÜZÜCÜ VEFATI

Gazeteci Gökhan Özbek, anjiyo olmak üzere gittiği Ankara’daki özel bir hastanede kalp krizi geçirdi. Beynine pıhtı atan Özbek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI

Özbek’in vefatına yönelik olarak, 23 Derece’nin kurucusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Derin bir üzüntü içerisindeyiz. 23 Derece’nin kurucusu, emekçisi değerli gazeteci Özbek, bugün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve dostlarına baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun.” denildi.

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