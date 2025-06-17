Gazeteci Hakan Okay Başkan Seçildi

GENEL KURULDA YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin (BİGACEM) 8. Seçimli Genel Kurulu, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlikte, cemiyetin uzun yıllar Genel Sekreterlik görevini sürdüren gazeteci Hakan Okay, yapılan seçimle üyelerin oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

HAKAN OKAY’DAN AÇIKLAMALAR

Görevine yeni başlayan Hakan Okay, “Öncelikle şahsıma ve yönetim kurulumuza gösterilen güven için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu görevi, basın mesleğinin saygınlığını ve ilkelerini gözeterek, dayanışma ve ortak akıl temelinde yürüteceğimizin bilinmesini isterim” şeklinde konuştu. Bitlis basınının daha güçlü bir sesle duyurulmasını sağlamayı ve meslektaşlarının sorunlarına çözümler üretecek, birlikte üreten ve büyüyen bir cemiyet yapısını inşa etmeyi hedeflediklerini iletti.

“Bu anlamlı görevi bana layık gören tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, dayanışma ve ortak akılla daha da güçlü bir cemiyet için birlikte çalışmayı diliyorum” diyen Okay, ek olarak genel kurulda katkıda bulunan tüm başkanlar ve yönetim kurulu üyelerine de gönülden teşekkür etti.

YENİ YÖNETİMİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Yapılan genel kurulu sonrasında, yeni dönemde görev alacak yönetim ve kurulların önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi. Bu sürecin Bitlis basını için önemli bir gelişim aşaması olacağı ve cemiyetin geleceğinde sağlıklı bir yapının inşasına katkı sağlaması bekleniyor.