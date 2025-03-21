Gazeteci İsmail Saymaz Ev Hapsinde

GÖZALTINA ALINAN GAZETECİ İSMAİL SAYMAZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. İfadesinin ardından Saymaz, ev hapsi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve burada ev hapsi kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Saymaz’ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala’nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın aracılığıyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalı için rol alan kişilerle gerçekleştirdiği konuşmalar belirlendi.

İFADELER VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Soruşturma kapsamında, Saymaz’ın Gezi Parkı sanıklarıyla yoğun bir irtibat içinde olduğu ortaya çıktı. Saymaz’ın, sosyal medya üzerinden olaylarla ilgili çok sayıda paylaşım yaptığı ve olaylar esnasında aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı tespit edildi. Bu nedenlerle Saymaz, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

DESTEK GÖSTERİMLERİ ADLİYEDE YAPILDI

Saymaz’ın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, eşi Şeyda Saymaz ve Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da hazır bulundu. Ayrıca gazeteciler Barış Pehlivan, Şule Aydın, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan, Saymaz’a destek olmak amacıyla adliyede bekleyişlerini sürdürdü.