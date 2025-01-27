Gazeteci Pehlivan’a Soruşturma Açıldı

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında İBB, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleri ile kendisi hakkında süren bazı soruşturmalarda bilirkişi olarak atanan kişinin “sahte bilirkişi raporu yazmak” iddiasıyla yargılanıp yargılanmadığını gündeme getirdi.

BARIŞ PEHLİVAN VE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Halk TV programcısı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İmamoğlu’nun açıklamasının ardından iddialarla ilgili olarak bilirkişi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pehlivan hakkında kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması gerekçesi ile soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN GELEN AÇIKLAMA

Başsavcılık, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Konuyla ilgili olarak bugün Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk TV medya organının ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında ‘Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması’ ve ‘Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs’ suçlarından soruşturmaya başlanmıştır.”