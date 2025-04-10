Gazeteciler Gözaltına Alındı, Yeter!

GAZETECİLER GÖZALTINA ALINDI

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, sabah saatlerinde polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Polis ekipleri, her iki gazetecinin evlerinde arama gerçekleştirdi. Bu durumu Gazeteci Şule Aydın duyurdu. Aydın, gözaltına ilişkin yaptığı açıklamada, “Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor. Yeter!” şeklinde ifadeler kullandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEPKİLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bulut, “Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek. Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!” diyerek duruma tepkisini gösterdi.