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Gazeteciler, İsrail Saldırılarını Protesto Etti

GAZETECİLER İSRAİL SALDIRILARINI PROTESTO ETTİ

Fransa’da bir araya gelen gazeteciler, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden meslektaşlarını anarak bu saldırıları protesto ediyor. Paris’te düzenlenen bu etkinlikte, birçok gazeteci, öldürülen meslektaşlarının anısını yaşatmak amacıyla toplandı.

BEYAZ YELEKLER VE KIRMIZI LEKELERLE YER ALDILAR

Bastille Meydanı’nda buluşan gazeteciler, üzerlerinde öldürülen gazetecilerin kanını simgeleyen kırmızı boya lekeleri bulunan beyaz yelekler giydi. Protesto sırasında, İsrail’in saldırılarında yaşamını yitiren meslektaşlarının isimleri okundu ve her isim okunduğunda bir gazeteci yere düştü. Protestocular, gazetecilerin yalnızca görevlerini icra etmek için Gazze’de olduğunu vurguladı ve hayatını kaybeden meslektaşlarının ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.

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