Gazeteciler, İsrail Saldırısını Kınadı

GAZETECİLERİN DAYANIŞMA GÖSTERİSİ

Lübnan’daki gazeteciler, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki medya mensuplarına yönelik saldırılarını kınamak ve Gazze’deki meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmak amacıyla protesto düzenledi. Profesyonel basın çalışanları, başkent Beyrut’un merkezi noktalarından biri olan Şehitler Meydanı’nda toplandı. Gösteride, gazetecilerin yanı sıra medyanın, hukuk alanının ve sendikaların temsilcileri de yer aldı.

TAŞINAN DÖVİZLER VE AÇIKLAMALAR

Göstericiler, Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarını ve “İsrail gazetecileri öldürüyor”, “Hakikat, gazetecilerin kanı ve özgürlüğün mürekkebiyle yazılır” ifadelerinin yer aldığı dövizleri taşıdı. Basın çalışanlarına uluslararası koruma sağlanması gerektiğini belirten protestocular, İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarına son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

KONUŞMALARIN İÇERİĞİ

Basın ve Yazarlar Sendikası Başkanı Avni el-Kaaki, gösteride gerçekleştirdiği konuşmada, İsrail’in gazetecilere karşı uyguladığı katliamları kınadı. Kaaki, gazetecilere yönelik saldırıların derhal durdurulmasını talep ederek, bu eylemlerin sorumlularının uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini vurguladı. Foto Muhabirleri Sendikası Başkanı Ali Alluş ise, İsrail’in ağır suçlar işlemesine rağmen gazetecilerin doğru duruş sergileme konusundaki kararlılığını değinerek, “Basın şehitleri”, İsrail’in suçlarını açığa çıkarma noktasında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Alluş, “Biz, bu vahşi siyonist suç karşısında sessiz kalan birçok uluslararası insan hakları ve medya kuruluşundan daha onurlu olduklarını kanıtlayan şehitlerimizle gurur duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

İSTATİSTİKLER VE SONUÇLAR

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları sonucunda 247 gazeteci hayatını kaybetti.