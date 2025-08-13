Gazeteciler Savaşta Hayatını Kaybetti

GAZETECİLERİN KAYBINA DİKKAT

Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) göre, 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail-Hamas savaşı sırasında yaklaşık 192 gazeteci yaşamını yitirdi. CPJ’e göre, hayatını kaybedenlerin en az 178’i İsrail saldırıları sonucu öldürülen Filistinliler. İsrail, 10 Ağustos Pazar günü gerçekleştirdiği saldırıda, ünlü El Cezire muhabiri Enes Şerif ile birlikte beş gazeteciyi daha kaybetti. Şerif, Gazze Şehri’ndeki Şifa Hastanesi çevresinde, El Cezire için çalışan Muhammed Kureyka, kameraman İbrahim Zahir, Muhammed Nufal ve Mumin Aliva ile aynı çadırda bulundu.

SAVAŞTA ÖLEN GAZETECİLERİN HİKAYELERİ

Savaşın ikinci senesine girmesiyle birlikte, öldürülen gazetecilerin bazı isimlerini ve hikayelerini aktarıyoruz. 28 yaşındaki El Cezire muhabiri Enes Şerif, Şifa Hastanesi çevresindeki bir çadırda hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Şerif’in doğrudan hedef alındığını kabul etti ve ona yönelik suçlamalarda bulundu. BBC’ye göre, Enes Şerif, 7 Ekim 2023 saldırısından önce Hamas’ın medya bürosunda çalışıyordu. Sosyal medya paylaşımlarında Hamas’ı eleştirdiği görülen Şerif, ölümü öncesinde Gazze’ye yönelik yoğun bombardımanı bildirdi. El Cezire’nin tanınan simalarından olan Şerif, 2024 yılında Pulitzer Ödülü kazanacak bir ekibin parçasıydı. Evli olan Şerif’in iki çocuğu bulunuyordu.

MEZARLIKLARA DÜŞEN GAZETECİLER

El Cezire muhabiri Muhammed Kureyka, meslektaşı Enes Şerif ile aynı çadırda öldü. 1992 doğumlu Kureyka, Gazze İslam Üniversitesi’nden mezun oldu ve kişisel trajediler yaşadı; annesi bir İsrail saldırısında öldü ve kardeşi de yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Kureyka evliydi ve beş yaşında bir kızı bulunuyordu. Foto muhabiri Fatima Hassouna, Cannes’da bir belgeselin prezentasyonu öncesinde hava saldırısında ailesiyle birlikte öldürüldü. Hassouna, Altın Palmiye’nin jüri başkanı Juliette Binoche tarafından anıldı. İlgili saldırıda İsrail ordusu, bir Hamas üyesini hedef aldığını iddia etti.

BASKICI ORTAMDA GAZETECİLİK YAPMAK

Ahmed Mansur, Palestine Today isimli haber ajansında çalışıyordu ve bir hava saldırısında hayatını kaybetti. Aynı çadırda bulunan Helmi el-Fakavi de vuruldu ve dokuz gazeteci yaralandı. Filistinli Gazeteciler Sendikası, bu durumu “korkunç ve iğrenç bir katliam” olarak nitelendirdi. Ayrıca, serbest fotoğrafçı Hasan Aslih, 7 Ekim’de hedef alındı. İsrail ordusu, onun “kanlı katliama katılan” bir terörist olduğunu öne sürdü. Hamas ise bu suçlamaları reddetti.

MEDYADA DİKKAT ÇEKEN OLAYLAR

Daha önce, El-Kuds El-Yûm televizyon kanalından beş gazeteci de İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi. Gazete aracının medyaya ait olduğunu ve saldırıda hedef alındığını doğrulayan İsrail ordusu, içindekilerin “İslami Cihat hareketi üyeleri” olduğunu belirtti. CPJ’e göre, 26 yaşındaki gazeteci İbrahim Muhareb, İsrail güçleri tarafından vurularak hayatını kaybetti. BM’ye bağlı UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, bu olayı kınadı ve bir soruşturma talep etti.

SALDIRILAR VE MEDYADAKİ ÖLÜMLER

İsmail el-Gul, Gazze Şehri’nde arabasında vuruldu ve başı kopmuş bedeni görüntülendi. Aynı saldırıda kameramanı Rami el-Rifi de hayatını kaybetti. İsrail ordusu El-Gul’ü “Hamas askeri kanadı mensubu” olarak nitelendirdi. El Cezire, bu suçlamayı “temelsiz” olarak değerlendirdi. Ayrıca Hamza Dahdouh, Han Yunus’tan Refah’a seyahat ederken bir hava saldırısında öldürüldü. Oğlu Zain, babasının ardından duyduğu acıyı dile getirdi.

SALDIRILARDAN ZARAR GÖREN GAZETECİLER

Roy Idan, Hamas’ın Kfar Aza Kibbutz’una düzenlediği saldırıda öldü. Kızlarının arasında olduğu bu saldırı UNESCO Genel Direktörü tarafından kınandı. Yaniv Zohar da 7 Ekim’de eşi ve iki kızıyla birlikte saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Hayom Genel Yayın Yönetmeni, Zohar’ın haber yapmak üzere evinden çıkmakta olduğu sırada vurulduğunu açıkladı. Zohar, uzun yıllar Associated Press’te çalıştı.