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Gazetecilere Tahliye Kararı Verildi

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GAZETECİLER HAKKINDAKİ TAHLİYE KARARI

Gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler Zeynep Kuray, Bülent Kılıç ve Yasin Akgül hakkında tahliye kararı alındı. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatları tarafından yapılan itiraz, İstanbul’daki ilgili mahkeme tarafından onaylandı. Alınan bu karar ile birlikte, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasına hükmedildi. Tahliyelerin yakında gerçekleşmesi bekleniyor.

EV BASKINLARIYLA GÖZALTINA ALINDILAR

Gazeteciler, 25 Mart tarihinde yapılan ev baskınları sonucunda gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmışlardı.

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