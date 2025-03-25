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Gazetecilerin Tutuklanması Yanıltıcı ve Yanlış Karar

GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINA TEPKİ

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, İstanbul’da protestoları haberleştiren gazetecilerin gözaltına alınıp tutuklandığını ifade etti. Okan Konuralp, “Ne hukuki ne vicdani olan bu tutuklama kararlarının tek hedefi vardır, o da gazetecilik mesleğidir” dedi. Siyasi iktidarın gazetecileri tutuklatarak gerçekleri karartabileceğini düşündüğünü belirten Konuralp, “Bu, büyük bir yanılgıdır. Bu yanlışlıktan dönülmeli ve gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır” şeklinde konuştu.

PROTESTOLAR VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak gazetecilerin tutuklanmasına karşı çıktığını dile getiren Okan Konuralp, “İstanbul’daki protestoları haberleştirdikleri için gözaltına alınan gazeteciler tutuklandı. Gazeteci arkadaşlarımızın tutuklanma gerekçelerinin her biri basın özgürlüğünün ihlali niteliğindedir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin basın açıklamasında da bu tutuklamaların hukuki ve vicdani temeli olmadığının altı çizildi.

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