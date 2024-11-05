“Gazetecinin Eğlenceli Paranoya Hikâyesi”

YENİ FİLM TANITIMI İLGİ ÇEKİYOR

Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak’ın başrol oynadığı filmin yeni tanıtımı, izleyenlerin büyük ilgisini çekiyor. Fragmanda yer alan, söz ve müziği rap’çi Ahkam’a ait ‘Paranoya’ şarkısı da oldukça beğeniliyor.

PARANOYA TEMALI KOMEDİ

D Sinema’nın yapımcılığını üstlendiği ve Cengiz Özkarabekir’in yönetmenliğini yaptığı bu film, paranoyası nedeniyle başına tuhaf olaylar gelen bir gazetecinin komik hikâyesini konu alıyor. Filmde ayrıca Füsun Demirel, Cihat Tamer, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci, Osman Alkaş ve Metin Yıldız gibi önemli isimler de rol alıyor.