Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu Mezunları Gazze İçin Balon Uçurdu

MEZUNİYET TÖRENİNDE ANLAMLI ETKİNLİK

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda (GAMPO) mezun olan öğrenciler, Gazze için beyaz balonlar uçurarak anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen mezuniyet töreninde aileler, çocuklarının sergiledikleri etkinlikleri gururla izledi. Öğrenciler, mezuniyet anlarını Gazze’yi unutarak değil, farkındalık oluşturarak kutladı.

ÖĞRENCİLERDEN DUYARLI AÇIKLAMA

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu (GAMPO) Müdür Yardımcısı Yunus Karagöz, balon uçurma etkinliği hakkında şu şekilde konuştu; “Biliyorsunuz Gazzeli çocuklar hala mezun olamadı. Biz de sosyal sorumluluk projemiz kapsamında Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu yönetimi ve öğrencileri olarak mezuniyet törenimizde onların anısına beyaz balon uçuruyoruz. Bu etkinlikle, bombalar altında can veren Gazzeli masum çocukları bir kez daha hüzünle andık. Bu konuda duyarlı davranan bütün öğrencilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki en kısa zamanda Filistinli çocuklara tarifi imkansız acıları yaşatan saldırılar son bulur.”

FARKINDALIK YARATMA HEDEFİ

Mezuniyet törenlerinde balon uçuran 8-E sınıfı öğrencilerinden Ecrin Sağlam ve Büşra Melis Günaştı da, suçsuz yere katledilen Filistin halkı ve orada ölen masum çocuklar için farkındalık yaratmak istediklerini ifade etti. Mezuniyet etkinliklerinde beyaz balonları gökyüzüne bırakarak, masumiyetlerine dikkat çekmek istediklerini dile getirdiler.

– ERZURUM