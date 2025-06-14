Gazi Akgül, Sünnet Törenini Kutladı

AİLE VE GÖREVİ BİR ARADA KUTLAMA

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Gazi Astsubay Üstçavuş Ferhat Akgül, oğulları için bir sünnet töreni düzenledi. Bu özel an, jandarma teşkilatının 186’ncı kuruluş yıl dönümünde gerçekleşti. Ferhat Akgül’ün 7 yaşındaki oğlu Mithat ve 4 yaşındaki oğlu Murat için yapılan sünnet töreni, bir jandarma konvoyuyla renklendirildi. Davetliler ekip araçlarıyla birlikte şehir turu yaparak etkinliğe katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu konvoyda vatandaşlar da anları fotoğrafladı.

Gazi Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin ve Bingöl’de terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda üç kez yaralandığını, uzun tedavi süreçlerinin ardından görevine geri döndüğünü aktardı. Mesleğini aynı heyecanla sürdürdüğünü belirten Akgül, jandarmanın kuruluş yıl dönümü ile oğullarının sünnet düğününü aynı günde kutlama arzusunu ifade etti. “Hem çocuklarımın mutluluğunu hem de teşkilatımızın yıl dönümünü birlikte kutlamaktan büyük gurur duyuyorum,” diye konuştu.