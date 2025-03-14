Gazi Anadolu’da Filistin İçin Söyleşi ve Sergi

SİİRT’TE FİLİSTİN KONULU SÖYLEŞİ VE SERGİ AÇILIŞI

Siirt Gazi Anadolu Lisesi’nde, Filistin’de İsrail’in uyguladığı zulmü ele alan bir söyleşi ve sergi açışı gerçekleşti. Gazze’deki katliamlara dikkat çekmek için düzenlenen resim sergisinde, Filistin halkına yönelen zulmü anlatan 22 resim sergilendi. Sergi açılışının ardından öğrencilere Gazze konulu bir sunum yapıldı.

EĞİTİMİN AMACI VE HEDEFİ

Etkinliğin temel amacının Gazze’de yaşanan soykırımı öğrencilere aktarmak olduğunu vurgulayan Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Refik Eroğlan, “Hedefimiz Filistin halkının haklı davasında yanında olmaktır. Öğrencilerimize Siyonist güçlerin yaptığı zulmü anlatmaktır. Gazze ve Filistin 600 yıllık Osmanlı toprağıdır. Onları yalnız bırakamayız” ifadelerini kullandı.

ZULME DİKKAT ÇEKMEK İÇİN

Müdür yardımcısı Sabahattin Harman ise, “Bugün okulumuzda Filistin’le ilgili bir resim sergisi ve söyleşi yaptık. Buradaki amacımız Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmektir. Unutulmasını engellemek, gündemde kalmasını sağlamaktır. Küçük de olsa bu zulme biz de bir ses olalım dedik” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Öğrenci Leyla Denizhan da, “Okulumuzda bir etkinlik düzenledik. Artık bu olayın bir ülke meselesinden çıkıp insanlık meselesi haline geldiğini görüyoruz. Buna azıcık da olsa bir duyarlılık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Umarım etkili olur” dedi.