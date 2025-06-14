Gazi Astsubay Akgül, iki kutlama yaptı

ANLAMLI GÜNLERİ BİR ARADA KUTLADI

Aydın’da görev yapan Gazi Astsubay Üstçavuş Ferhat Akgül, 3 kez yaralanmasına rağmen sevdiği mesleğinden asla vazgeçmedi. İki oğlunun sünnet düğününü, Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı kuruluş yıl dönümü ile eşleştirerek iki anlamlı günü bir arada kutladı. Mardin ve Bingöl’de terörle mücadele operasyonlarında yaralanan 44 yaşındaki Akgül, akciğerinin bir kısmını kaybetmesine rağmen uzun tedavi süreçlerinin ardından görevine döndü ve mesleğini özveriyle sürdürmeye devam ediyor. 2016 yılında ‘Devlet Övünç Madalyası’ ve ‘Gazi Beratı’ ile onurlandırılan Akgül, Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki görevine devam ediyor.

ÇOCUKLARININ MUTLU GÜNÜNÜ UNUTULMAZ HALE GETİRDİ

Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümünde Gazi Akgül, 7 yaşındaki oğlu Mithat ve 4 yaşındaki oğlu Murat için sünnet töreni düzenleyerek bu özel anı unutulmaz kılmayı başardı. Sünnet konvoyuna İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de katılarak, davetliler jandarma araçları eşliğinde şehir turu yaptı. Akgül’ün eşi Gülşah, kızı Sude ve sünnet olan oğullarıyla birlikte katıldığı tören, duygusal ve renkli görüntülere sahne oldu. Gazi Akgül, ailesi ve sevenleriyle birlikte iki özel günü coşkuyla kutladı.

DUYGUSAL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Gazi Astsubay Üstçavuş Ferhat Akgül, “Hem çocuklarımızın bu mutlu günlerini hem de mensubu bulunduğum Jandarma Teşkilatı’nın 186. yıl dönümünü bir arada kutlamaktan çok mutluyum. Gazi Astsubay olarak bu özel iki günü bir arada yaşamak istedik. Allah’a şükürler olsun ki bugün bize nasip oldu. Jandarmamızı çok seviyoruz, kutlu ve mutlu günü mübarek olsun. Aydın İl Jandarma Komutanımız Albay Ali Naci Aldemir’e şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun sünnet konvoyumuza jandarma personellerimiz de eşlik etti. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için başta İl Jandarma Komutanımız ve mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm sevenlerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.