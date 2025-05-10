Gazi Caddesi’nde Hırsızlık Olayı Yaşandı

HIRSIZLIK OLAYI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

Elazığ Gazi Caddesi’nde bir dükkana giren bir şahıs, önce saatin fiyatını öğreniyor ve ardından dikkatlice güvenlik kamerasını kontrol ettikten sonra gözüne kestirdiği saati cebine götürüyor. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor. Elazığ’ın en işlek yerlerinden biri olan Gazi Caddesi’nde bulunan bir tespih dükkanında yaşanan bu hırsızlık vakası, güvenlik kameralarına yansımış durumda.

ŞAHISIN DÜKKANDAKİ DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bu şahıs, dükkana girmek için alışveriş yapmak bahanesini kullanıyor. İlk olarak vitrindeki bir saatin fiyatını soran şahıs, dükkan sahibinin başka bir müşteriyle ilgilenmesi üzerine planını devreye sokuyor. Gözbebeği gibi gördüğü saati cebine atarak dikkat çekmemek için dışarı çıkıyor. Ardından camekandaki saatlerin fiyatını sormasıyla bu olayla ilgili izini kaybettiriyor. Tüm bu hareketler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydediliyor.