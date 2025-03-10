Gazi Cemil Daşgın Dualarla Anıldı

GAZİ CEMİL DAŞGIN İÇİN İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Pınarköy Mahallesi’nde yaklaşık iki ay önce hayatını kaybeden Gazi Cemil Daşgın, dualarla anılıyor. Merhum gazi için Pınarköy Merkez Camii’nin yanındaki sosyal tesis alanında bir iftar yemeği düzenlendi.

MEVLİT PROGRAMI VE DUA

İftar öncesinde din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve mevlidi şerif programı gerçekleştirildi. Gazi Cemil Daşgın’ın anıldığı iftar programı, Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz’ün yaptığı dua ile sona erdi ve katılımcılar topluca iftar açtı.

KATILIMCI SAYISI YÜKSEK OLDU

İftar etkinliğine Kaymakam Mustafa Maslak, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, ilçe protokolü, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile yaklaşık 2 bin 500 vatandaş katıldı.