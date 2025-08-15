Haberler

Gazi Çetkin, Hastanede Hakkın Rahmetine Kavuştu

GAZİ POLİS MEMURUNUN HAYATINI KAYBETMESİ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan gazi Polis Memuru Serdar Çetkin, hastanede tedavi gördüğü süreçte yaşamını yitirdi. Gazi Çetkin, ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

2016 yılında Diyarbakır Sur’daki hendek olaylarında yaralanarak gazi unvanını alan Serdar Çetkin, son on gündür zatürre tedavisi gördüğü hastanede solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Çetkin’in cenazesi, Orta Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Cenaze törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı katıldı.

