Gazi Ercüment Tekin Anıtkabir’i Ziyaret Etti

ANKARAGÜCÜ’NÜN YENİ BAŞKANI ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

MKE Ankaragücü Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda başkanlık görevine getirilen Gazi Ercüment Tekin ve yönetimi, Anıtkabir’i ziyaret etti. Sarı-lacivertli kulübün genel kurulunda tek aday olarak girdiği seçimde 308 oy alarak başkan seçilen Tekin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir grup taraftarla Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı.

ÖZEL DEFTERDE YAZILAN DUYGULU SÖZLER

Ziyaretin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu ifadeleri yazdı: “Büyük Atatürk, Milli Mücadele’nin en zorlu günlerinde, silah üretiminin ve direnişin kalbi olan İmalat-ı Harbiye’den doğan kulübümüz MKE Ankaragücü’nün yeni yönetimi olarak, manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. İmalat-ı Harbiye’nin alın teriyle, inançla ve vatan sevgisiyle yoğrulan mirasını taşımak, sadece bir spor kulübünü yönetmek değil; aynı zamanda cumhuriyete, bağımsızlığa ve sizin emanetinize sahip çıkmak anlamına geliyor bizim için. Bugün, görevimizin ilk günlerinde size söz veriyoruz. Ankaragücü, geçmişiyle onur duyacak, sizin gösterdiğiniz çağdaş ve aydınlık yolda kararlılıkla yürüyecektir. Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve sonsuz bağlılıkla eğiliyoruz.”