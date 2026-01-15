Gazi Ferdi Çatalın Son Videosu Yürekleri Dağladı

Gazeteci Alican Uludağ’ın paylaştığı videoda, Kayseri’de 2016 yılında terör örgütü PKK’nın saldırısında bir bacağını kaybetmiş olan Gazi Ferdi Çatal, 4 saat önce yayımladığı bir video ile kumar batağına düştüğünü belirterek, intihar edeceği yönünde imalarda bulundu. Yalnızca 23 bin TL tazminat alabildiğini söyleyen Çatal, hükümete karşı “Bu hükümete hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullandı ve Sedat Peker’den yardım isteyerek annesine köyde bir ev yaptırmayı talep etti.

KUMAR SEBEBİYLE YAŞADIĞI ZORLUKLAR

İntihar öncesi veda videosunu çeken Çatal, görüntülerde şunları dile getirdi: “Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Bunu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim. Ailemle, herkesle aram bozuldu. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Her şey ‘bir seferden bir şey olmaz’ diye başladı. Ne yazık ki bağımlısı oldum.”

FERDİ ÇATAL’IN HAYATI VE KİMLİĞİ

Ferdi Çatal, 17 Aralık 2016’da Kayseri’deki terör saldırısında yaralanarak gazi unvanı almış bir yurttaş olarak tanınıyor. Yaşadığı travmanın ardından hayatına devam etmeye çalışan Çatal, devletine ve milletine olan bağlılığı ile bilinen bir isimdi. Çatal’ın doğum yılına dair net bir bilgi bulunmamakta olmakla birlikte, Kastamonu doğumlu olduğu ve cenazesinin de burada defnedildiği öğrenildi.