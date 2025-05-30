Gazi Mahallesi’nde Hortum Zarara Yol Açtı

HORTUMUN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Beyobası Mahallesi’nde meydana gelen hortum sonrası İlçe Tarım Müdürü Ramazan Bat, “Yaklaşık şana kadar 50 üreticiye ait 100-120 dekar alanda hasar oluştu” ifadelerini kullandı. Bat, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini aktardı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen hortum, önemli ölçüde maddi zarara yol açtı. Şiddetli rüzgarla etkisini gösteren hortum, sabah saatlerinde meydana gelen tahribatların boyutunu net bir şekilde ortaya koydu.

ETKİLENEN BÖLGELERDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hortumun etkisi, Gazi Mahallesi ve Beyobası Mahallesi’nde yoğunlukla hissedildi. Birçok evin çatısı uçarken, sera alanları da büyük oranda zarar gördü. Hortum sırasında birçok ağaç devrildi ve bazı yollar kısa süreliğine kapandı. Olay anında büyük bir korku yaşayan vatandaşlar, hortumun görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti. Çatının uçtuğu evlere ait görüntüler de kameralarla anbean kaydedildi.

ÜRETİCİLERİN GEÇİMİ TEHDİT ALTINDA

Özelikle örtü altı tarım alanlarında belirgin zararların meydana geldiğini belirten Ramazan Bat, gün boyunca hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Bat, “Dün akşam saatlerinde Gazipaşa’nın Beyobası Mahallesi’nde hortum afeti meydana geldi. Olaydan sonra bölgeye gelerek ön tespitlere başladık. Bugün öğlene kadar tespitlerimizi büyük oranda tamamladık. Yaklaşık şana kadar 50 üreticimizde 100-120 dekar alanda hasar oluştu. İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personellerimiz çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Hortumdan etkilenen bir üretici, o anları şu şekilde anlattı: “Dün akşam saatlerinde dışarıdan bir uğultu duydum. Pencereden baktığımda naylonlar ve toz bulutlarının havada uçuştuğunu gördüm. Çatının uçtuğunu fark ettim. Her şey birbirine girdi. Seraların zarar gördüğünü, camların kırıldığını gördük. Zarar çok büyük. Çiftçiler zaten zor geçiniyordu, şimdi tamamen mahvolduk. Sadece biz değil, bu bölgedeki herkes etkilendi. Devletimizin gerekli yardımları yapmasını bekliyoruz.”