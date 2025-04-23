Gazi Meclis, Türkiye Yüzyılı’nın teminatı

BAĞIMSIZLIK RUHUNUN TEMSİLCİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır” şeklinde ifade etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından, TBMM’nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLET MECLİSİ’NE VURGU

Yılmaz’ın paylaşımında, “105 yıl önce milli mutabakatla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin iradesini siyasetin asli kaynağı haline getirmiştir” denildi. 23 Nisan 1920 tarihi, milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı bir zaman dilimi olarak tanımlandı. Bu tarih, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktası olarak vurgulandı.

Cevdet Yılmaz, “Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır” sözleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurucu Milletvekillerini anarak, “Bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurucu Milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde tüm milletin bayramını kutladı.