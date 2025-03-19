Gazi Polise Devlet Övünç Madalyası Takdimi

VALİ HÜSEYİN AKSOY MADALYAYI TAKDİM ETTİ

Eskişehir’de Gazi Polis Memuru Hasan Alpak’a, Vali Hüseyin Aksoy tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta, terör örgütü tarafından yapılan saldırıda yaralanarak gazi olan Polis Memuru Hasan Alpak, bu onurlu ödülü almak için törene katıldı.

DEVLET ÖVÜNCÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Dün, Eskişehir Valiliği’nde Alpak’a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nın takdim edilmesi amacıyla bir tören gerçekleştirildi. Bu anlamlı an, Vali Hüseyin Aksoy’un elinden alınan madalya ve beratla taçlandırıldı.