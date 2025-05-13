Gazi Şefkatlioğlu: “Savaş Değil, Kardeş Kardeşi Vuruyordu”

SÜRECİN TEMELİ VE BİRLEŞİCİLİK

Vahide Şefkatlioğlu, terör örgütü PKK’nın fesih kararıyla ilgili olarak 15 Temmuz gecesi yaşadığı zorlu tecrübeleri paylaştı. Aynı tankın altında kalarak şehit eşini kaybeden Şefkatlioğlu, “Ortada bir savaş yok. Kardeş kardeşi vuruyordu. Biz bir ülkeye karşı savaşmıyorduk, kendi içimizde kardeşler birbirini kırıyordu” ifadeleriyle durumu özetledi. “Hepimiz bu ülkenin evladıyız” diyerek, bu süreçte destek veren herkese şükranlarını sundu. Şefkatlioğlu, “Barış sürecinde şehit annelerimizin gözyaşları dinecek” diyerek umutlu bir geleceğe vurgu yaptı.

ŞEHİT ANNELERİ VE KAYIPLAR

Şefkatlioğlu, PKK’nın fesih kararının kendisini çok sevindirdiğini belirtti ve 15 Temmuz sonrası yaşadığı zorlukları anlattı. “Vatanımız için kanımızın son damlasına kadar mücadele ettik. 40 yıldan bu yana terör, PKK davası devam ediyor. O kadar şehitlerimiz var ki, annelerimiz o kadar çok ağladı ki” diye ekleyerek, bu durumun kendisi ve diğer aileler açısından ne denli zor olduğunu ifade etti. “Tertemiz, pırıl pırıl çocuklarımızı bize düşman ediyorlardı. Hepimiz aynı kandan geliyoruz” diye belirtti.

Gazi Vahide Şefkatlioğlu, Cumhurbaşkanının anneler, eşler ve devlet için elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayarak, “Bu bizim için büyük bir adımdı. Cumhurbaşkanımız, artık harcanan paraları gençlere daha güzel gelecek sağlayarak harcayacak” dedi. Barış sürecinin getireceği olumlu değişiklikler hakkında umut dolu olduğunu aktararak, “Bu vatanda kimse babasız kalmasın” diyerek, kardeşliğin önemine dikkat çekti. Şefkatlioğlu’nun görüşleri, toplumun bir araya gelmesi ve birlik olmasının gerekliliğinin altını çiziyor.