Gazi Tümgeneral Davut Ala, Kara

GAZİ TÜMGENERAL DAVUT ALA’DAN SERT TEPKİ

15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala, kendisine yönelen itibarsızlaştırma çabalarına karşı sert bir duruş sergiliyor. Ala, kişisel sosyal medya hesabından “Her yerden saldırıyorlar. FETÖ’cüsü, PKK’lısı, dinsizi, imansızı, gayri millisi, gayri yerlisi, vatansızı, kansızı, hırsızı, uğursuzu, namussuzu, topunuz gelin. Allah bana yeter” sözleriyle tepkisini gösterdi.

GERÇEK BİR KAHRAMAN

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) ise Ala’ya destek veriyor. Vakıf, “Son günlerde FETÖ terör örgütüne yakın, vesayetçi sistemin artıkları tarafından Gazi Tümgeneral Davut Ala Paşa’ya yönelik sistematik itibarsızlaştırma saldırıları yapılmaktadır. 15 Temmuz hain darbe gecesinde 7 kurşunla vurulmasına rağmen kahramanca direniş göstererek kışlasını hainlere teslim etmeyen Davut Ala Paşa gerçek bir kahramandır” şeklinde bir açıklama yaptı.

VATANDAŞLARDAN DESTEK YAĞDI

TÜGŞAV açıklamasında, “Ona saldıran, onu itibarsızlaştırmaya çalışan herkes vatan sevgisinden yoksun birer alçak haindir. Gazi Davut Ala Paşa inançlı milletimizin kahraman evladıdır ve asla yalnız değildir” ifadesine yer verildi. Paylaşımlara ise çok sayıda vatandaş destek olarak yorumlarda bulundu.

– SAMSUN