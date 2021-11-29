Gazi Üniversitesi eski rektörüne hapis cezası

Gazi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber’in Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapsi istendi.

Büyükberber, Ankara 28’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, savunmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Davanın bugün görülen celsesine, sanık Büyükberber katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme, savunmanın tamamlandığını belirterek mütalaa için cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, sanık Büyükberber’in FETÖ irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarıldığını, 95’i Bylock kullanıcı olmak suretiyle 190 örgütle irtibatı olan personeli üniversiteye işe başlattığını, tanık beyanlarının da bu durumu desteklediğini belirtti. Savcı, sanık Büyükberber hakkında ‘örgüt yöneticilik suçlamasıyla’ dava açılmasına rağmen yeterli delil olmadığını belirterek, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının savunma için süre istemesi üzerine mahkeme, duruşmayı erteledi.