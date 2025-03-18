Gazi Ve Şehit Yakınlarına Devlet Övünç Madalyası

DAVET VE KATILIM

Aydın’da, vatan topraklarını korumak için canlarını feda eden 4 gazi ve 1 şehit yakınına, Devlet Övünç Madalya Beratı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Aydın Valisi Yakup Canbolat tarafından sunuldu. Türkiye genelinde düzenlenen törenin Aydın etabında, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, şehit aileleri, gaziler ve onların aileleri katıldı. Onur konuğu olarak da Aydın Valisi Yakup Canbolat törende yer aldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlangıç yaptı.

ÖZGEÇMİŞLER VE DUYGUSAL ANLAR

Törende, terör ve çeşitli olaylarda gazi olan 4 asker ile 1 şehit köy korucusunun özgeçmişleri okundu. Özgeçmişlerin okunması sırasında aileler duygu dolu anlar yaşadı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, törende kısa bir konuşma yaparak, şehit ve gazilerin her zaman Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Vali Canbolat, “Bugün Devlet Övünç Madalyası takdim edilecek, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve onların yakınlarıyla birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi. Ayrıca tarihimizin kahramanca mücadelelerle dolu olduğuna ve bu toprakların şehit ve gazilerimiz sayesinde elde edildiğine dikkat çekti.

BİRLİK VE GÜVENLİK VURGUSU

Vali Canbolat konuşmasında, şehitler ve gazilerin, milletin bağımsızlığı ve huzurunu korumanın sembolleri olduğunu ifade etti. “Bu vatanın kahraman evlatları, tarihe isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır. Aziz milletimiz üzerine oynanan her türlü oyunu bertaraf ederek, yarınlara daha emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir” şeklinde belirtti. Ayrıca, “Şanlı bayrağımızı topraklar üzerinde dalgalandırmak ve şehit ile gazilere sahip çıkmak en önemli görevimizdir” dedi. Konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adına, 4 gazi ve 1 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratını takdim etti.