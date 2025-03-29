Gaziantep ANKA Hastanesi’nde Bayramlaşma Töreni

RAMAZAN BAYRAMI TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Ramazan Bayramı nedeni ile bayramlaşma töreni yapıldı. Geleneksel hale gelen bu bayramlaşma etkinliği, hastane yönetimi, doktorlar ve sağlık çalışanlarının katılımı ile gerçekleşti. Hastane lobisinde düzenlenen törende, Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Özel Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer ve hastanede görevli hekimler ile sağlık çalışanları bir araya geldi.

BAYRAMIN HUZUR VE MUTLULUK GETİRMESİ TEMENNİSİ

Bayramın ülkeye, millete ve İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini dileyen ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Herkesin sevdikleriyle birlikte olduğu bir günde büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek, hastanemizde mesai yapacak olan hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bayramda da, insanların şifa bulması için ekip arkadaşlarımızla birlikte biz görevimizin başında olacağız” şeklinde konuştu.

KESİNTİSİZ SAĞLIK HİZMETİ VURGUSU

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, bayram tatili boyunca kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edecek. Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer, “Bayram tatili boyunca hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Hastane olarak tüm tedbirleri aldık. Umarız bu bayram istenmeyen olaylar yaşanmaz. Herkesin güzel bir bayram geçirmesini diliyoruz. Bu bayramda da insanların sağlığı için büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hekim ve sağlık çalışanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.