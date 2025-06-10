Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 887 Konut Teslim Etti

HIZLA DEVAM EDEN KONUT PROJESİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), 14 bin konut projesinin 1’inci etabında 887 konutu hak sahiplerine teslim etti. Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, sosyal konut çalışmaları sürerken, 1’inci etapta Kuzeyşehir bölgesinde 387, Güneyşehir’de ise 500 konut tamamlandı ve hak sahiplerine verildi.

HEDEF UYGUN FİYATLI KONUTLAR

GBB, mevcut inşaat projelerinin tamamlanmasının ardından her altı ayda bir 1000 konut üretip uygun fiyatlarla satışa sunmayı planlıyor. Böylece hak sahiplerine konutları teslim etmek hedefleniyor.