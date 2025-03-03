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Gaziantep Elektrik Kesintileri ve Detaylar

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GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMASI

Gaziantep’te elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi (TOROSLAREDAŞ) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 4 Mart tarihinde Gaziantep’in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşeceği merak konusu oldu.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Gaziantep’teki elektrik kesintileriyle ilgili bilgiler ise şu ilçeleri kapsıyor: Şahinbey ve diğer ilçelerde. Gaziantep’te hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı ve kesintilerin ne zaman sona ereceği konusunda detaylı bilgiye ulaşmak için GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ haberine tıklanabilir. Bu durum, vatandaşlar için önemli bir konu haline geliyor.

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