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Gaziantep Elektrik Kesintisi ve TOROSLAR EDAŞ Duyuruları

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GAZİANTEPTE YAPILACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Gaziantep’te elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi (TOROSLAREDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Mart günü şehirdeki çeşitli ilçelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Enerji dağıtımı ile ilgili bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

İLGİLİ İLÇE VE MAHALLELERİN LİSTESİ

Gaziantep’te hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği konusunda detaylar araştırılıyor. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında bilgi almak isteyenler için “Gaziantep elektrik kesintisi” başlığına tıklamak yeterli oluyor. Şahinbey ve diğer ilçelerine dair kesintilerle ilgili güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

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