Gaziantep, Eyüpspor’u 3-1 Mağlup Etti

SELÇUK İNAN’IN AÇIKLAMALARI

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-1’lik Eyüpspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Kendi sahamızda çok güçlü bir takımı yendiğimiz için mutluyuz” şeklinde belirtmiş. Gaziantep, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Eyüpspor’u 3-1 mağlup ederek puanını 32’ye yükseltirken, rakip takım Eyüpspor 40 puanda kaldı.

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Maç sonrasında yapılan basın toplantısında, Selçuk İnan, galibiyetin mutluluğunu paylaştı. “Bugün çok zevkli bir maç olduğunu düşünüyorum. Her iki takımda kazanmak için elinden geleni yaptı” diyen İnan, mücadeleci oyunlarını vurgulayarak, “Çok hızlı başladık maça, pozisyonlara giren taraf önce bizdik. Önde oynamaya çalıştık” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, rakiplerinin de pozisyonlar bulduğunu ancak maçı kazanmak için sonuna kadar mücadele ettiklerini aktardı.

OYUNCULARA TEŞEKKÜR

İnan, oyuncularının gösterdiği çaba için tebrik etti ve takım olarak daha zor rakiplere karşı zaman zaman istedikleri oyunu oynayamadıklarını belirtti. “Bunu sadece belli oyunculara yıkmak da çok doğru değil. Takım olarak belli dönemlerde düşüş olabilir, olacak da ama şu andaki performans olarak takımın bulunduğu durum beni çok mutlu ediyor,” diye ekledi.