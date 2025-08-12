Gaziantep Fıstığı İçin Toplantı Yapıldı

GİRDİ REKABETİ VE KREDİ DESTEKLERİ

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Şehitkamil Ziraat Odası ve Ziraat Bankası iş birliğiyle, Antep Fıstığı Lisanslı Depo aracılığıyla ürün teslim eden üreticilere sunulan faizsiz kredi desteğinin tanıtımı yapıldı. GTB’nin GATEM’deki hububat satış salonlarında düzenlenen toplantıda, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığının Gaziantep ve çevre bölge için stratejik bir ürün olduğunu ifade etti. Akıncı, bu ürünün, binlerce aileye direkt ya da dolaylı olarak gelir sağladığını belirtti. “Antep fıstığı, yalnızca bir tarımsal ürün değil, kültürel miramızın önemli bir parçasıdır. Bu değeri koruyup gelecek nesillere aktarmak için modern depolama ve ticaret sistemleri büyük önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

FIRSATLAR VE NAKİT AKIŞI

Çiftçilerin fıstıklarını lisanslı depoya teslim ettiklerinde karşılığında aldıkları Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile Ziraat Bankası’ndan toplam 9 ay süresince faizsiz kredi kullanma imkanına sahip olduklarını anlatan Akıncı, bu sayede çiftçilerin ürünlerini piyasa koşullarına en uygun zamanda değerlendirme fırsatına ulaşabildiklerini dile getirdi. Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit de lisanslı depoculuk ve kredi desteğinin çiftçiler için büyük bir şans olduğunu vurguladı. Yiğit, “Hasat döneminde çiftçilerimiz çoğu zaman nakit akışında sıkıntı yaşıyor. Ürününü hemen satmak zorunda olmadan, güvenli bir şekilde depolayıp karşılığında faizsiz kredi kullanabilmesi çiftçimiz için çok değerli bir fırsat.” dedi.

FİNANSMAN AVANTAJLARI VE YOĞUN İLGİ

Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Başkan Yardımcısı Yusuf Güler, lisanslı depoya ürün teslim eden çiftçilere sağlanan finansman avantajlarını detaylandırdı. Toplantı, çiftçilerin sorularına yanıt verilmesi ve karşılıklı görüş alışverişi ile sona ererken, etkinliğe Ziraat Bankası şube müdürleri ve birçok çiftçi katılım gösterdi.