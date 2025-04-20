Gaziantep FK, 3 İsim Kaybetti

GAZİANTEP FK İÇİN SIKINTILI DURUM

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında maçta RAMS Başakşehir ile karşılaşan Gaziantep FK, 1-0 öne geçtiği mücadeleyi 2-1 kaybetti. Bu sonuç, takımın Fenerbahçe maçı öncesinde sadece 3 puanı kaybetmesini değil, aynı zamanda 3 önemli isminden de mahrum kalmasını sağladı. Maç sonrasında kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük’e yönelik tepkilerini sosyal medya üzerinden aktardı.

Gaziantep FK, sosyal medya hesabında “BİZ SUSUYORUZ; YORUM SİZİN” ifadeleri ile birlikte Zorbay Küçük’ün fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımlar, kısa sürede viral hale geldi ve yoğun etkileşim aldı. Dolayısıyla, konuk takım 3 puanın yanı sıra, teknik direktörü Selçuk İnan ve 2 futbolcusunu da kaybetmiş oldu.

Genç teknik adam Selçuk İnan, maçın 53. dakikasında kırmızı kart gördü ve gelecek hafta konuk edecekleri Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında olamayacak. Ayrıca, Gaziantep FK’da 55. dakikada sarı kart gören David Okereke, ve 90+7. dakikada art arda iki sarı kartla kırmızı kart gören Kacper Kozlowski da cezalı duruma düştü. Bu oyuncular, önümüzdeki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.