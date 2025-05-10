Gaziantep Fk, 4. Mağlubiyetini Aldı

GAZİANTEP FK’DA ÜST ÜSTE MAĞLUBİYETLER

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Gaziantep Fk, sahasında Corendon Alanyaspor’a karşı 1-0’lık bir yenilgi alarak ligdeki üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşadı. Güneydoğu takımı, ligdeki 31. haftada taraftarının önünde oynadığı Atakaş Hatayspor maçını 2-1’lik skorla kazanmıştı. Ancak bu galibiyetin ardından, Gaziantep Fk, Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve son olarak Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

SEZONUN EN KÖTÜ PERİYODU

Bu sezon, Gaziantep FK için üst üste dört maç kaybetme durumu ilk kez gerçekleşiyor. Süper Lig’de oynadığı 33 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde eden Gaziantep Fk, bu süreçte toplamda 42 puana ulaşmış durumda. Elde edilen sonuçlar, takımın ligdeki konumunu olumsuz etkiliyor.