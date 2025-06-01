Gaziantep FK, 7 maç galibiyet alamadı

GAZİANTEP FK, SEZONU GALİBİYETSİZ KAPATIYOR

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalarak sezonu galibiyetsiz tamamlıyor. Güneydoğu temsilcisi, ligin 31. haftasında taraftarının önünde Atakaş Hatayspor’u 2-1 yenmesinin ardından, sırasıyla RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor’a kaybediyor. Bu süreçte Onvo Antalyaspor ile golsüz berabere kalıyor ve Kasımpaşa ile de 2-2 eşitliği sağlıyor.

LİGDE GALİBİYETİZ DÖNEM BAŞLIYOR

Son maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, böylelikle ligdeki son 7 karşılaşmasında galibiyet alamayıp, önemli bir galibiyet serisine son veriyor. Ligde toplamda 45 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 45 kez havalandırırken, kalesinde 50 gol görerek savunma problemleri olduğunu gösteriyor.