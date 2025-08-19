Gaziantep FK, Ahmed Kutucu’yu Kiralamak İstiyor

GAZİANTEP FK KİRALAMAK İSTİYOR

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, kadroda fazla düşünülmeyen Galatasaray oyuncusu Ahmed Kutucu’yu kiralamayı planlıyor. Gaziantep FK yönetimi, genç futbolcu ve sarı-kırmızılı kulüp ile aktif bir şekilde görüşmeler yapıyor. İki taraf arasındaki anlaşmanın sağlanması durumunda, Kutucu’nun kırmızı-siyahlı formayı giymesi bekleniyor.

KUTUCU’NUN PERFORMANSI BEĞENİ KAZANMADI

Ahmed Kutucu, geçtiğimiz kış transfer döneminde Galatasaray’a katıldı fakat bu süreçte beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar toplamda 18 maçta görev alan milli futbolcu, bu süreçte yalnızca 2 gol atma başarısı gösterdi.