Gaziantep FK, Ahmed Kutucu’yu Kiralamak İstiyor

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, kadroda fazla düşünülmeyen Galatasaray oyuncusu Ahmed Kutucu’yu kiralamayı planlıyor. Gaziantep FK yönetimi, genç futbolcu ve sarı-kırmızılı kulüp ile aktif bir şekilde görüşmeler yapıyor. İki taraf arasındaki anlaşmanın sağlanması durumunda, Kutucu’nun kırmızı-siyahlı formayı giymesi bekleniyor.

KUTUCU’NUN PERFORMANSI BEĞENİ KAZANMADI

Ahmed Kutucu, geçtiğimiz kış transfer döneminde Galatasaray’a katıldı fakat bu süreçte beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar toplamda 18 maçta görev alan milli futbolcu, bu süreçte yalnızca 2 gol atma başarısı gösterdi.

Suriye’de Kimyasal Saldırıya Tanık Oldu

Suriye'deki 12 yıl önceki kimyasal saldırıya tanıklık eden Naim Şakir, yaşadıklarının kelimelerle veya belgelerle ifade edilemeyecek kadar korkunç olduğunu belirtti.
Kırklareli’nde Proje Kredi Miktarı Yükseldi

Kırklareli Valiliği ve Ziraat Bankası, 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinin süresini 2026'ya kadar uzatıp, kredi miktarını 1.2 milyon liraya yükseltti.

