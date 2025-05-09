Gaziantep FK, Alanyaspor’a 1-0 yenildi

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Gaziantep FK, Süper Lig’in 35’inci haftasında Coredon Alanyaspor’a 1-0 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı. Maçın bitiminin ardından her iki takımın teknik direktörleri, düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaştı.

İKİ TARAFIN TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN DEĞERLENDİRMELER

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, taraftarların maç sırasındaki istifa çağrılarıyla ilgili açıklamalar yaptı. İnan, “Gaziantep’teki misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Kulüp başkanı ile bu konuyu görüşeceğim.” ifadelerini kullanarak, aslında geçen yıl zor bir dönemde görevi üstlendiğini ve önemli insanlarla tanıştığını aktardı. “Önemli işler başardık. Seneye çok zor şartlar altında başladık,” diyen İnan, tüm sorumluluğu üstlendiğini vurguladı. Kümede kalmayı garanti eden bir takım yaratmanın büyük bir başarı olduğunu belirtti. Ancak futbolun iniş çıkışlarının olduğunu ifade ederek, taraftarların tepkilerinin kendisini üzdüğünü dile getirdi. “Sevginin bittiği yerde umutlar yeşermiyor,” diyen İnan, yarın ne olacağını göreceklerini söylüyor.

ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ’NÜN GÖRÜŞLERİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maçı değerlendirdiğinde, “Yine bizim için zorlu bir maç oldu,” dedi. İlk 20 dakikanın kontrolünü elde tuttuklarını ancak sonrasında fırsatları değerlendiremediklerini belirtti. Gaziantep’in iyi oynadığını vurgulayan Pereira, devre arasında oyuncularla bir özgüven mesajı paylaştıklarını ifade etti. İkinci yarıya iyi başladıklarını ve golü bulmalarının ardından oyunun kontrolünü ellerinde tutabildiklerini söyledi. Gaziantep’in net pozisyonları olmadığını da ekleyen Pereira, bu süreçte takımlarının iyi oynadığını ve ligte kalma hedeflerinin devam ettiğini ifade etti. “Puana bakmalıyız,” diyerek, oyuncularıyla birlikte çalışmaya ve gelişmeye devam edeceklerini vurguladı.