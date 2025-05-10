Gaziantep FK – Alanyaspor Maçı Tartışma Yarattı

GAZİANTEP FK – ALANYASPOR MAÇI İLE YAŞANAN TARTIŞMA

Süper Lig’de küme düşme hattını doğrudan etkileyen Gaziantep FK – Alanyaspor mücadelesindeki gol pozisyonu geniş bir tartışma yarattı. Gaziantep FK kalecisi Dioudis’in yaptığı hatanın ardından 52. dakikada Alanyaspor’un attığı gol, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Maçın spikerinin “hediye edilmiş bir gol” olarak nitelendirdiği bu olay, özellikle düşme hattındaki takımları doğrudan ilgilendiren bir durumda soru işaretleri doğurdu.

ALANYASPOR’UN GOLÜ VE MAÇ SONUCU

Alanyaspor, kaleci Dioudis’in kontrolsüz pası sonrası Sporar’ın ayağından bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuç, Alanyaspor’un puanını artırarak ligde kalma umutlarını güçlendirirken, Sivasspor ile olan puan farkını 4’e çıkardı. Ancak Sivasspor camiasında maçta yaşananlar ve özellikle gol pozisyonuna yönelik büyük bir tepki oluştu.

MAÇ SONRASI GELİŞMELER VE ŞİKE İDDİALARI

Maçın ardından Gaziantep FK’de başkan Memik Yılmaz ile Selçuk İnan olağanüstü bir toplantı yaptı ve bu görüşme sonucunda ayrılık kararı alındı. Pozisyonun ardından futbol kamuoyunda “şike mi var?” tartışmaları yeniden gündeme geldi. Birçok taraftar ve futbol yorumcusu Türkiye Futbol Federasyonu’na gereken önlemleri alması için çağrıda bulundu. Federasyon yetkilileri, bu durumla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması talebine maruz kaldı.

SOSYAL MEDYADA BEKLENTİLER ARTIYOR

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran golün ardından hem Gaziantep FK yönetiminden hem de futbol federasyonundan açıklama bekleniyor. Türk futbolunun en hassas dönemlerinden birinde böyle bir olayın yaşanması, endişe yaratıyor. Şimdi gözler, durumu netleştirecek resmi açıklamalarda. İşte Süper Lig’deki mevcut puan durumu;