Gaziantep FK Antrenman Yapıyor Bugün

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Kulübün yapmış olduğu açıklamaya göre antrenman, teknik direktör Burak Yılmaz gözetiminde gerçekleştiriliyor ve toplam süresi 1 saat 20 dakika olarak belirlenmiş.

ANTRENMAN PROGRAMI

Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlıyor. Ardından 5’e 2 pas çalışmaları da dahil ediliyor. Antrenmanın sonunda hücum organizasyonları üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, yeni transfer Luis Perez de bu antrenmanda takımla birlikte çalışarak ilk deneyimini yaşıyor.

KAMPA HAZIRLIK

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Bu kamp, takımın Gençlerbirliği karşısında daha güçlü bir performans sergilemesi için önemli bir adım olacak.