Gaziantep FK, Balotelli’yi düşünüyor

BURAK YILMAZ İLE YENİ DÖNEM

Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK, Burak Yılmaz’ı teknik direktör olarak atarken, kadro çalışmaları sürüyor. Bu süreçte beklenmedik bir gelişme yaşandı. BeIN Sports’un haberine göre, Adana Demirspor’da daha önce iki dönem forma giyen ve şu an serbest olan İtalyan forvet Mario Balotelli, menajerleri aracılığıyla Gaziantep FK’ya teklif gönderdi.

Haberin detaylarına göre, Kırmızı-siyahlı ekip, 35 yaşındaki golcünün mali taleplerini ilk aşamada kabul etmedi. Ancak transfer müzakerelerinin sürdüğü ve iki tarafın maddi konuda uzlaşması halinde transferin olumlu sonuçlanma ihtimalinin olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz sezon Genoa forması giyen Balotelli, burada 6 maça çıkmasına rağmen gol emek vermedi.

Pamukkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Pamukkale'deki Honaz Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, gece boyunca süren müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları için 380 personel ve 9 helikopter görevde.
Arhavi Off-Road Yarışları Heyecan Dolu

51. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde yapılan off-road yarışlarında iki aracın devrilmesiyle yaralanma olmadan olay atlatıldı; pilotların soğukkanlılığı takdir topladı.

