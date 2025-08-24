Gaziantep FK, Balotelli’yi düşünüyor

BURAK YILMAZ İLE YENİ DÖNEM

Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK, Burak Yılmaz’ı teknik direktör olarak atarken, kadro çalışmaları sürüyor. Bu süreçte beklenmedik bir gelişme yaşandı. BeIN Sports’un haberine göre, Adana Demirspor’da daha önce iki dönem forma giyen ve şu an serbest olan İtalyan forvet Mario Balotelli, menajerleri aracılığıyla Gaziantep FK’ya teklif gönderdi.

Haberin detaylarına göre, Kırmızı-siyahlı ekip, 35 yaşındaki golcünün mali taleplerini ilk aşamada kabul etmedi. Ancak transfer müzakerelerinin sürdüğü ve iki tarafın maddi konuda uzlaşması halinde transferin olumlu sonuçlanma ihtimalinin olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz sezon Genoa forması giyen Balotelli, burada 6 maça çıkmasına rağmen gol emek vermedi.