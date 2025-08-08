Gaziantep FK Başkanı Yılmaz Açıklama Yaptı

GAZİANTEP FK BAŞKANINDAN HAKEM ELEŞTİRİSİ

Trendyol Süper Lig’in açılış maçında Galatasaray’a 3-0 yenilen Gaziantep FK’nin Başkanı Memik Yılmaz, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Ekol TV’nin canlı yayınında yer alan Memik Yılmaz, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan’ın verdiği hatalı kararları eleştirdi.

HAKEM PERFORMANSI TARTIŞMA KONUSU

Memik Yılmaz, hakem performansının çok kötü olduğunu belirtti ve “Şu anda çok sinirliyim, konuşursam ağır konuşurum. Konuşsam ne değişecek? Her şey ortada. Türk futbolunda tiyatro oynanıyor.” sözleriyle tepkisini gösterdi.