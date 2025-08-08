Haberler

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz Açıklama Yaptı

GAZİANTEP FK BAŞKANINDAN HAKEM ELEŞTİRİSİ

Trendyol Süper Lig’in açılış maçında Galatasaray’a 3-0 yenilen Gaziantep FK’nin Başkanı Memik Yılmaz, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Ekol TV’nin canlı yayınında yer alan Memik Yılmaz, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan’ın verdiği hatalı kararları eleştirdi.

HAKEM PERFORMANSI TARTIŞMA KONUSU

Memik Yılmaz, hakem performansının çok kötü olduğunu belirtti ve “Şu anda çok sinirliyim, konuşursam ağır konuşurum. Konuşsam ne değişecek? Her şey ortada. Türk futbolunda tiyatro oynanıyor.” sözleriyle tepkisini gösterdi.

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

