Gaziantep FK, Bayo’yu kiraladı

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ YENİ BİR TRANSFER YAPTI

Gaziantep Futbol Kulübü, 27 yaşındaki futbolcu Muhammed Bayo’yu Lille’den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katma başarısını gösterdi. Transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep, santrafor pozisyonunu güçlendirmiş oldu. Eski Lille oyuncusu, imza töreninde Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın katılımıyla resmi sözleşmeye imza attı.

TRANSFER AÇIKLAMASI YAPILDI

Transferle ilgili olarak Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Lille’de forma giyen Muhammed Bayo’nun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Muhammed Bayo, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle kendisini 1 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.” denildi. Ayrıca, “Muhammed Bayo’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.” ifadeleri de paylaşıldı.

Bingöl’de Uyuşturucuyla Mücadele Yapıldı

Bingöl'de düzenlenen narkotik operasyonunda dört kişi gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. Yapılan aramalarda 460.20 gram esrar bulundu.
Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta Yeniden Göreve Başladı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı'ya transfer sürecinin hızlandırılmasını ve sağ bek ile kanat oyuncularının bir an önce kadroya katılmasını talep etti.

