Gaziantep Fk, Burak Yılmaz’la Anlaştı

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BURAK YILMAZ

Gaziantep FK, İsmail Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra yeni dönem için teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz’ı getirdi. Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig’in ilk iki haftasında yaşadığı mağlubiyetlerin ardından teknik adam İsmail Taşdemir ile işbirliğini sonlandırma kararı aldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gaziantep FK, yaptığı yazılı açıklama ile Burak Yılmaz ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya varıldığını ve sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi olarak sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadesi yer aldı.

İskenderun’da İnşaatta Düşme Olayı Yaşandı

İskenderun'da inşaat halindeki bir binanın boşluğuna düşen 66 yaşındaki Mehmet Ali U. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.
Kaza, Otoyol’da Meydana Geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. İtfaiye, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

