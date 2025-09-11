Haberler

Gaziantep FK Çalışmalara Devam Ediyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına sürdürmekte. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman, teknik direktör Burak Yılmaz’ın yönetiminde 1 saat 30 dakika sürüyor.

ANTRENMAN DETAYLARI

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlangıç yapan antrenman, pas çalışmaları ile devam ediyor ve taktik hazırlıklarla sona eriyor. Antrenmana milli takımda bulunan Juninho Bacuna katılmadı, fakat Deian Sorescu takımla birlikte çalışmalara dahil oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Gümüşhane’de Ambulans Takla Attı

Gümüşhane'de hasta nakli sırasında kaygan yolda takla atan ambulans, 3 sağlık personelinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Konyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Uçar, galibiyet hedefiyle tam kadro çalıştıklarını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.