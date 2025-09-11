Gaziantep FK Çalışmalara Devam Ediyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına sürdürmekte. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman, teknik direktör Burak Yılmaz’ın yönetiminde 1 saat 30 dakika sürüyor.

ANTRENMAN DETAYLARI

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlangıç yapan antrenman, pas çalışmaları ile devam ediyor ve taktik hazırlıklarla sona eriyor. Antrenmana milli takımda bulunan Juninho Bacuna katılmadı, fakat Deian Sorescu takımla birlikte çalışmalara dahil oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.