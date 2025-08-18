Gaziantep FK’da Ayrılık Gerçekleşti

GOL ATAMAYAN TAKIMDA AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

Trendyol Süper Lig’in ilk iki haftasında gol atamayan ve kalesinde 6 gol gören Gaziantep FK, bu süreçte iki yenilgi aldı. Kulüp, deneyimli teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan Sayın İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı. İlgili parçadaki bilgilerin aktarılması, ayrılığın nedenini ve sürecini belirtiyor.

TAKIMDA YENİ DÜZENLEME BEKLENİYOR

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor’u 1. Lig’den Süper Lig’e çıkaran İsmet Taşdemir, Gaziantep FK’ya imza attıktan kısa bir süre sonra bu görevden ayrılmış oldu. Bu değişiklik, takımda yeni bir düzenlemenin geleceğini göstermekte.