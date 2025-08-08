Gaziantep FK’da Sakatlık Problemi Yaşandı

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in yeni sezonunun açılışında Gaziantep FK, Galatasaray ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında gerçekleşen bir pozisyonda talihsiz bir sakatlık yaşandı. Gaziantep FK’nın Fransız sağ bek oyuncusu Salem M’Bakata, 35. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Ev sahibi ekibin 27 yaşındaki futbolcusunun yerine Enver Kulasin oyuna alındı.

SAKATLIK HABERİ

Alınan bilgilere göre, M’Bakata ile ilgili Gaziantep FK’ye kötü bir haber geldi. BeIN SPORTS’un duyurduğuna göre, deneyimli oyuncunun ön çapraz bağlarında yırtık olma ihtimali bulunuyor. Bu durum, takımın savunma hattını olumsuz etkileyebilir.