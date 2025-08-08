Haberler

Gaziantep FK’da Sakatlık Problemi Yaşandı

Süper Lig’in yeni sezonunun açılışında Gaziantep FK, Galatasaray ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında gerçekleşen bir pozisyonda talihsiz bir sakatlık yaşandı. Gaziantep FK’nın Fransız sağ bek oyuncusu Salem M’Bakata, 35. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Ev sahibi ekibin 27 yaşındaki futbolcusunun yerine Enver Kulasin oyuna alındı.

Alınan bilgilere göre, M’Bakata ile ilgili Gaziantep FK’ye kötü bir haber geldi. BeIN SPORTS’un duyurduğuna göre, deneyimli oyuncunun ön çapraz bağlarında yırtık olma ihtimali bulunuyor. Bu durum, takımın savunma hattını olumsuz etkileyebilir.

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

